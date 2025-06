Flamengo estreia com vitória no Mundial de Clubes e assume liderança do Grupo D

Time carioca tem pela frente, na segunda rodada, o adversário mais difícil do grupo, o Chelsea, atual segundo colocado, atrás exatamente do time brasileiro devido ao número de cartões

FRANCK FIFE / AFP Meio-campista uruguaio #10 do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, reage após marcar o primeiro gol durante o Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025



O Flamengo foi o terceiro brasileiro a estrear na Copa do Mundo de Clubes, jogou nesta segunda-feira (17), e começou com o pé direito, com vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia. Os times são do Grupo D. Esbanjando um bonito futebol, o rubro-negro assumiu a liderança do grupo, na frente do Chelsea pelo número de cartões amarelos – os flamenguistas tivera um, enquanto os ingleses receberam três. O Flamengo tem pela frente, na segunda rodada, o adversário mais difícil do grupo. O time carioca encara o Chelsea, na sexta-feira, às 15h (de Brasília), novamente no Lincoln Financial Field. O Espérance joga no mesmo dia contra o LA FC, mas às 19h, no Geodis Park, em Nashville, no Tennessee.

Arrascaeta abriu o placar após um começo avassalador do Flamengo O time foi para o intervalo com grande volume de jogo e mais duas boas chances, mas ainda com vantagem mínima. O segundo tempo guardou melhora dos tunisianos, abatida por um golaço de Luiz Araújo. Jorginho foi importante nas duas jogadas, logo em sua estreia com a camisa rubro-negra. O time de Filipe Luís não mudou em relação àquele que os brasileiros já conhecem. Jorginho, recém-chegado ao time carioca, já apareceu ‘azeitado’ no meio de campo, como se jogasse há meses com Arrascaeta e Gerson. O gol que abriu o placar foi fruto desse entrosamento, com uma bonita troca de passes. O italiano achou o uruguaio entre as linhas defensivas do Espérance. O camisa 10 abriu para o compatriota Varela na direita. O lateral cruzou buscando Luiz Araújo, que encostou para Arrascaeta, de novo, finalizar. Foi a credencial flamenguista no Mundial: um gol cosmopolita com cara de futebol brasileiro.

O Espérance chegou próximo da área flamenguista no começo da segunda etapa. Os tunisianos cresceram, mas careciam de chances claras. Belaili, pela esquerda, era quem encontrava espaços, principalmente nas costas de Varela. A tranquilidade veio novamente com participação de Jorginho, que passou para Luiz Araújo. O atacante, no bico da área, girou e bateu colocado para ampliar. O gol murchou o time tunisiano, que demorou a recuperar vigor para pressionar o Flamengo. A presença do Espérance no campo de ataque abriu espaços para contra-ataques flamenguistas, mas foi a alternativa que restou à equipe diante da desvantagem.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula