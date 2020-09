Prefeitura do Rio anuncia volta do público ao Maracanã em outubro

Marcello Crivella afirma que fará “apelo” à CBF; FERJ deve se reunir com os clubes na próxima semana

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira que o público estará de volta ao Maracanã em 4 de outubro. Em nota, o município confirmou que a primeira partida a receber os torcedores após a proibição causada pela pandemia do coronavírus será entre Flamengo x Athletico-PR, “com lotação limitada a um terço da capacidade. Será obrigatório o uso da máscara de proteção e aferição de temperatura na entrada dos estádios. Para evitar aglomerações, a venda dos ingressos será pela internet” para 20 mil pessoas.

Embora a participação dos 20 mil torcedores já tenha sido tratada como certa, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que levará a discussão à CBF. “As Regras de Ouro deverão ser seguidas. Temos duas semanas para que a federação, os administradores do estádio e a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro se ajustem. E pronto. Maiores de 60 anos, por favor, fiquem em casa. E menores de 12 também”, disse Crivella, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Mais cedo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) havia divulgado a possibilidade após reunião com “todos os órgãos competentes”. Segundo a entidade, uma nova reunião deve ser realizada na próxima semana para discutir o assunto.

Para Crivella, a presença de torcedores no Maracanã vai diminuir o número de pessoas nas praias. O prefeito espera que o jogo seja realizado às 11h. A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcada para as 16h na tabela da CBF. “Faremos um apelo à CBF no sentido de que possa nos ajudar para que o Maracanã seja uma alternativa à praia, que é hoje talvez o maior problema do Rio de Janeiro, com grandes aglomerações de pessoas sem máscara. Se o jogo puder ser às 11h, vai ser ótimo para nós”, disse Crivella. “Estamos falando de 20 mil pessoas no Maracanã. Seriam 20 mil pessoas a menos nas praias do Rio de Janeiro”, acrescentou.

