Flamengo goleia o Juventude e segue subindo na tabela do Brasileirão

Pedro (2x), Éverton Ribeiro e Lázaro marcaram os gols da vitória por 4 a 0; rubro-negro é o sétimo colocado

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo venceu mais uma no Brasileirão e se aproxima do G4



O Flamengo parece ter reencontrado seu bom futebol com Dorival Junior. Nesta quarta-feira, 20, a equipe rubro-negra recebeu o Juventude no Estádio Nacional de Brasília (O Maracanã está interditado para reparos no gramado), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 4 a 0. O placar foi construído ainda no primeiro tempo. Aos seis minutos, Pedro abriu o placar, de cabeça, depois de cruzamento de Arrascaeta. Aos 13 minutos, o atacante voltou a marcar com assistência de Everton Ribeiro. Não demorou e cinco minutos depois, Everton Ribeiro deixou o dele, de cabeça. Lanterna do Brasileirão, o Juventude ainda teve Jadson expulso aos 37 minutos. No segundo tempo, o rubro-negro fez mais um com Lázaro aos 41 minutos. O resultado deixa o Flamengo em 7º na tabela – depois de um início ruim de campeonato – e os catarinenses ainda em último. Na próxima rodada, o adversário dos cariocas será o Avaí, no domingo, às 11h (horário de Brasília), enquanto o Juventude recebe o Ceará no mesmo dia, às 16h.