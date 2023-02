Flamengo leva susto, mas vira sobre o Al-Ahly e fica em terceiro no Mundial

Rubro-Negro saiu na frente, sofreu virada, mas se recuperou e venceu os egípcios por 4 a 2

EFE/EPA/STR Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Al-Ahly



Teve emoção. O Flamengo sofreu, mas venceu o Al-Ahly, do Egito, por 3 a 2 e venceu a disputada pelo terceiro lugar disputada do Mundial de Clubes, neste sábado, 11, em Tanger, no Marrocos. O Rubro-Negro saiu na frente do marcador, mas sofreu a virada. No entanto, a equipe de Vítor Pereira se recuperou e voltou a ficar na frente do marcador e conseguiu a vitória. Gabigol e Pedro, duas vezes cada, marcaram para a equipe brasileira. Ahmed Kader marcou os dois da equipe egípcia. A vitória traz fôlego na sequência do trabalho do treinador português, que ainda tem chances de conquistar as taças da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca neste primeiro semestre.

A etapa inicial começou sonolenta, mas equipe brasileira começou melhor. Varela sofreu pênalti e Gabigol converteu a cobrança e abriu o placar para a equipe carioca. O gol fez a equipe diminuir o ímpeto inicial e os egípcios passaram a crescer no jogo. Na bola aérea, ponto fraco da equipe brasileira na partida, o Al-Ahly deixou tudo igual com Ahmed Kader. O jogo seguiu abaixo do esperado e as equipes foram para os vestiários com o placar empatado. Na segunda etapa, o Ah-Ahly teve a chance da virada em cobrança de pênalti. Maaloul foi para a cobrança, mas bateu mal e Santos defendeu sem dar rebote. Pouco tempo depois, os egípcios viraram o jogo. De novo com Abdelkader. Ele recebeu de Fath, deixou três marcadores e bateu no para o gol. Sem chances para Santos. A marcação Rubro-negra pecava e Santos evitou o terceiro dos egípcios. A arbitragem ainda marcou um pênalti, mas voltou atrás e marcou uma falta fora da área após revisão do VAR. Abdelfattah foi expulso. O Flamengo pressionava, até que Pedro foi lançado por Gabigol. O goleiro adversário saiu mal do gol e bola sobrou para o camisa 9 empatar a partida. Aí os brasileiros deslancharam. O VAR viu um toque de mão dentro da área do time egípcio e o juiz marcou pênalti. Gabigol converteu novamente e virou o jogo. No fim da partida, a zaga do Al-Ahly titubeou. Pedro aproveitou, e definiu a partida. Arrascaeta ainda marcou no fim do jogo, mas a arbitragem viu impedimento.