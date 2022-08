Flamengo leva vantagem sobre Corinthians em duelos mata-mata; veja retrospecto

Rivais históricos e donos das maiores torcidas do país, Timão e Rubro-Negro já fizeram sete confrontos eliminatórios

MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Flamengo se enfrentando na Neo Química Arena, em Itaquera



Corinthians e Flamengo começam a decidir uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América 2022 nesta terça-feira, 2, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena – o confronto de volta está marcado para o dia 9 de agosto, no Maracanã. Rivais históricos e donos das maiores torcidas do país, Timão e Rubro-Negro já fizeram sete duelos de mata-mata, tendo os cariocas com uma leve vantagem: 4 a 3. Ao todo, foram 13 jogos eliminatórios oficiais, totalizando sete duelos (seis em ida e volta, além de uma final em partida única. Os cruzamentos aconteceram por cinco competições: Copa do Brasil (1989, 2018 e 2019), Torneio Rio-São Paulo (1997), Libertadores (2010), Supercopa do Brasil (1991) e Campeonato Brasileiro (1984). Veja abaixo.

Campeonato Brasileiro (1984) – Quartas de final: Flamengo 2 x 0 Corinthians / Corinthians 4 x 1 Flamengo

Copa do Brasil (1989) – Quartas de final: Flamengo 2 x 0 Corinthians/ Corinthians 4 x 2 Flamengo

2 x 0 Corinthians/ Corinthians 4 x 2 Supercopa do Brasil (1991) – Final: Corinthians 1 x 0 Flamengo

Torneio Rio-São Paulo (1997) – Quartas de final: Flamengo 3 x 0 Corinthians/ Corinthians 2 x 0 Flamengo

Libertadores (2010) – Oitavas de final: Flamengo 1 x 0 Corinthians/ Corinthians 2 x 1 Flamengo

Copa do Brasil (2018) – Semifinal: Flamengo 0 x 0 Corinthians / Corinthians 2 x 1 Flamengo

Copa do Brasil (2019) – Oitavas de final: Corinthians 0 x 1 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Corinthians

*Os classificados de cada mata-mata estão em negrito