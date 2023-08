Flamengo leva vantagem sobre o São Paulo em duelos de mata-mata; confira o retrospecto

Rubro-Negro carioca e Tricolor paulista se enfrentarão nas finais da Copa do Brasil deste ano

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e São Paulo vão se enfrentar nas finais da Copa do Brasil



São Paulo e Flamengo vão se enfrentar nas finais da Copa do Brasil 2023, previstas para acontecer nos dias 17 e 24 de setembro – os mandos serão definidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol (CBF) através de um sorteio. O Tricolor está em sua segunda final do torneio e vai em busca do título inédito, o único importante que falta em sua galeria. Já o Rubro-Negro jogará sua nona decisão, colecionando quatro taças e outros quatro vices. No retrospecto geral entre as equipes em partidas eliminatórias, há um equilíbrio, com leve vantagem flamenguista. Em sete embates de mata-matas, os cariocas levaram a melhor em quatro oportunidades, com três vitórias são-paulinas. Especificamente na Copa do Brasil, cada time conseguiu uma classificação. Veja o retrospecto geral abaixo.

Mata-matas entre São Paulo e Flamengo