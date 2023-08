Flamengo volta a vencer o Grêmio e vai decidir título da Copa do Brasil com o São Paulo

Arrascaeta marcou de pênalti e decretou a classificação rubro-negra por 3 a 0 no agregado

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta marcou o único gol no Maracanã



Em meio há uma semana conturbada, o Flamengo sofreu, mas venceu o Grêmio por 1 a 0 na volta da semifinal da Copa do Brasil e se classificou para a final (3 a 0 no agregado). Pelo segundo ano consecutivo, o rubro-negro chega à decisão e, desta vez, o adversário será o São Paulo – que eliminou o Corinthians no Morumbi. Com uma vantagem de dois gols da ida, o Flamengo fez um primeiro tempo muito abaixo. O Grêmio foi mais incisivo e levou perigo ao gol de Matheus Cunha. No segundo tempo, os tricolores gaúchos começaram em cima e Ferreirinha chegou a acertar a trave, mas Renato Gaúcho fez mudanças e o time perdeu o ímpeto. Até que aos 29, a arbitragem marcou pênalti para o Flamengo. Arrascaeta foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. As finais acontecem em 16 e 23 de setembro.