Palmeiras conta com retorno de Gustavo Gómez e atualiza quadros de Marcos Rocha e Jorge

O próxima embate do Verdão é diante do Atlético-GO, nesta quinta-feira, 16, às 18 horas, no Allianz Parque, pela 12ª rodada

Cesar Greco/Palmeiras Os jogadores Pedro Bicalho, Rafael Navarro, Gabriel Menino e Gustavo Gómez (E/D), da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol



O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira, 14, dois dias depois de vencer o Coritiba, no Couto Pereira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade deve-se ao retorno de Gustavo Gómez, desfalque das últimas partidas por estar representando a seleção paraguaia na Data Fifa. Além disso, o Verdão atualizou as situações de Marcos Rocha e Jorge. O primeiro, que deixou o confronto diante do Coxa sentindo e preocupou os palmeirenses, sofreu uma mialgia na coxa direita. O segundo, por sua vez, teve apenas um trauma no joelho direito. Assim, ambos são dúvidas para o embate com o Atlético-GO, nesta quinta-feira, 16, às 18 horas, no Allianz Parque, pela 12ª rodada.