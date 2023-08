Pedro marca nos acréscimos e salva Flamengo de derrota para o São Paulo no Maracanã 

Tricolor abriu o placar com Lucas Moura e contou com a estreia de James Rodríguez, mas cedeu uma penalidade ao Rubro-Negro no fim e ficou sem a vitória

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e São Paulo empataram em 1 a 1 no Maracanã



Flamengo e São Paulo empataram em 1 a 1, na noite deste domingo, 13, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um time alternativo, o Tricolor levou a melhor no primeiro tempo, contando com um golaço do aniversariante Lucas Moura, aos 37 minutos do tempo. Na etapa complementar, os são-paulinos contaram com a estreia do meio-campista colombiano James Rodríguez e até controlaram bem a partida, mas concederam um pênalti nos acréscimos do jogo – Michel Araújo derrubou Luiz Araújo dentro da área. Na cobrança, Pedro não perdoou e deu números finais ao confronto. Com o resultado, o Rubro-Negro cai para a terceira posição, com 32 pontos, 15 a menos em relação ao líder Botafogo. No nono lugar, a equipe de Dorival Júnior tem 27 pontos. Agora, ambos os times concentram suas atenções nas semifinais Copa do Brasil. Na quarta-feira, o São Paulo recebe o Corinthians, no Morumbi – os tricolores foram derrotados por 2 a 1, na ida, na Neo Química Arena. Já o Fla pega o Grêmio, no Maracanã, depois de ganhar por 2 a 0 no Rio Grande do Sul.