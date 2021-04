Flamengo domina o Unión La Calera e consegue segunda vitória na Libertadores

Gabriel (2x), Arrascaeta e Pedro marcaram para o rubro-negro na vitória por 4 a 1 no Maracanã

EFE/ Antonio Lacerda Gabriel fez 2 gols na partida que deu a vitória ao Flamengo



O Flamengo conseguiu a sua segunda vitória na fase de grupos da Copa Libertadores 2021 na noite desta terça-feira, 27, desta vez contra o Unión La Calera pelo placar de 4 a 1, no Maracanã. Gabriel foi quem abriu o placar aos 31 minutos depois de passe de Arrascaeta. Três minutos depois, o próprio Arrascaeta deixou o dele em lance de contra-ataque rápido tocando no cantinho do goleiro Arias. No minuto seguinte, o Flamengo ainda marcou mais um gol, mas o lance foi anulado por infração de Gerson. No segundo tempo, aos 11 minutos, o Unión diminuiu com Sáez que finalizou no canto de Diego Alves. O gol, no entanto, não assustou o Flamengo que continuou no ataque forçando o goleiro da equipe chilena a se contorcer em boas defesas.

A pressão resultou em mais um gol. Aos 34, Gabriel recebeu de Bruno Henrique e fez o seu segundo na partida e o terceiro do rubro-negro. Aos 40 minutos, Pedro que tinha acabado de entrar no jogo também deixou o dele em um golaço e ampliou o placar para 4 a 1. O resultado deixa o Flamengo em primeiro no Grupo G com seis pontos e duas vitórias. A Liga de Quito está em segundo com 4 pontos (uma vitória e um empate), seguido de Unión La Calera e Vélez Sársfield. Na próxima rodada, o time rubro-negro enfrenta a Liga de Quito na terça-feira, 04 de maio, às 21h30 (horário de Brasília).

Atlético-MG vence a primeira no torneio

Depois de empatar na primeira rodada do torneio, o Atlético-MG conseguiu sua primeira vitória, em casa. O confronto contra o América de Cali teve domínio total dos brasileiros que tiveram mais de 20 chutes ao gol, contra cinco dos adversários colombianos. O resultado foi construído no segundo tempo quando Hulk marcou o primeiro aos 14 minutos de pênalti. Aos 18, o atacante recebeu de Savarino no meio da área e empurrou para as redes, ampliando o placar. O América ainda marcou com Mosquera. O resultado deixa a equipe mineira em primeiro no Grupo H.