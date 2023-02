Técnico do Real Madrid defende Vinicius Júnior e ressalta importância do Mundial de Clubes

Carlo Ancelotti também falou sobre a possibilidade de contar com Courtois, Militão e Benzema numa eventual final

EFE/Rodrigo Jiménez Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024



Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 7, véspera do confronto diante do Al Ahly (Egito), pela semifinal do Mundial de Clubes. Entre vários assuntos, o treinador foi perguntado sobre a situação de Vinicius Júnior, alvo de preconceito racial e de provocações por alguns rivais na Espanha. Sem titubear, o veterano comandante saiu em defesa do brasileiro e disse que ele é “vítima” de algo incompreensível. “O problema é que Vinicius ou seus companheiros têm que se defender do quê? Parece que o problema é Vinicius, quando é um problema do futebol espanhol. Eu, que sou parte dele, acredito que seja um problema que temos que resolver. Parece que ele é culpado, quando, na realidade, é a vítima de algo que não entendo”, declarou o italiano.

Já questionado sobre a importância que o Real Madrid dá para o Mundial de Clubes, Ancelotti afirmou que o elenco está “muito empolgado” com a possibilidade de ganhar o oitavo troféu. “O Mundial de Clubes é um evento muito importante. Significa que todos fizeram as coisas bem para chegar aqui”, afirmou o treinador. “Estamos muito empolgados, em um país em que temos muitos torcedores. É uma oportunidade de dar alegria a eles, terminar bem uma temporada fantástica e dar um novo impulso para essa, em que temos muitos objetivos a conquistar”, completou o técnico. Apesar de não ter seis jogadores à disposição para o duelo contra os egípcios, Ancelotti confirmou que Courtois, Militão e Benzema podem reforçar o time em uma eventual final. “Estão na lista do torneio, porque pensamos que podem se recuperar para o jogo de sábado. Por enquanto, preferimos deixá-los em Madri, para tratamento. Se estiverem bem, viajarão na quinta para o jogo de sábado.”