Flamengo pode voltar à zona do rebaixamento no Brasileiro após três anos 

Com apenas três pontos conquistados, o time dirigido por Jorge Samapoli está na 16ª posição e pode ser ultrapassado pelo Corinthians nesta segunda-feira

IRISBEL CORREIA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo perdeu para o Athletico-PR na quarta rodada do Brasileirão



Com um elenco badalado e acostumado em levantar troféus nas últimas temporadas, o Flamengo pode vivenciar uma situação atípica nesta segunda-feira, 8. Após um mal início do Campeonato Brasileiro 2023, o Rubro-Negro tem a possibilidade de “dormir” dentro da zona de rebaixamento do torneio. Com apenas três pontos conquistados em quatro jogos, o time dirigido por Jorge Samapoli está na 16ª posição e pode ser ultrapassado pelo Corinthians. No complemento da quarta rodada, o Timão enfrentará o Fortaleza, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Se ao menos empatar diante do Leão, o conjunto alvinegro chegará aos quatro pontos e empurrará os cariocas para o Z4, algo que não acontece desde 2020. Na ocasião, os flamenguistas eram comandados por Domènec Torrent e também entraram na zona da degola na quarta rodada. O Fla, porém, se recuperou ao longo da competição, arrancou com Rogério Ceni e ficou com o octa.