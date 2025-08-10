Flamengo registra recorde de finalizações no pós-Mundial em vitória sobre o Mirassol

O Flamengo demonstrou forte poder ofensivo na vitória por 2 a 1sobre o Mirassol, neste sábado (9), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Filipe Luís atingiu o maior número de finalizações em um único jogo desde o Mundial de Clubes, com um total de 24 chutes, sendo 13 deles no gol.

Desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, a partida de maior produção ofensiva do Flamengo havia sido a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, na primeira partida pós-Mundial. Na ocasião, foram 22 finalizações. Desde então, a equipe carioca demonstrou dificuldade para superar as retrancas e chegou a concluir apenas nove vezes no clássico com o Fluminense.

O técnico Filipe Luís disse que a postura do Mirassol contribuiu para o alto número de finalizações: “Ao mesmo tempo que eles tentaram propor e tirar a bola da gente, deixaram mais espaços e nos deram mais chances do que os outros adversários que vêm muitas vezes fechados. Nosso time criou muitas chances claras. Com o placar, eles deram um passo à frente no segundo tempo, colocaram mais gente na nossa última linha e, com isso, foi mais difícil defender. Mas nossas chances eram mais claras, fizemos o segundo gol e tomamos um gol com o descuido, que nos gerou essa preocupação até o fim do jogo. Não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 19ª rodada é porque o trabalho está sendo muito bem feito”, disse o técnico após a partida.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA