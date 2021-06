Flamengo se irrita com ausência de Gabigol: ‘Descumpriu a determinação’

O clube rubro-negro, no entanto, segue no aguardo do atleta, que foi visto na cidade de São Paulo passeando com amigos na tarde de ontem

Nayra Halm/Estadão Conteúdo O Flamengo demonstrou irritação com a postura de Gabriel Barbosa após jogador não se reapresentar ao clube



O Flamengo emitiu um breve comunicado demonstrando indignação com a postura do atacante Gabriel Barbosa, que tinha reapresentação esperada ontem, na cidade de Curitiba, onde o time enfrenta o Coritiba, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira, 10. Em nota, o Rubro-Negro afirmou que não pôde avaliar o grau da lesão Gabigol, que sentiu dores depois de representar a seleção brasileira na partida contra o Paraguai, em Assunção, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. O clube, no entanto, segue no aguardo do atleta, que foi visto na cidade de São Paulo passeando com amigos na tarde de ontem.

“Gabriel Barbosa descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira (09.06), em Curitiba, impossibilitando a avaliação do Departamento Médico do Flamengo. O clube ainda aguarda a reapresentação do atleta”, informou o Rubro-Negro, que apesar de, provavelmente, não ter o seu artilheiro em campo contra o Coxa, contará com o retorno de Everton Ribeiro, meio-campista que também estava à serviço da Amarelinha. Gabigol, apesar da lesão, foi convocado por Tite para defender a seleção na Copa América, marcada para começar no próximo domingo, 13, com a partida ante a Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.