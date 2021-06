Flamengo e Olympique oficializam acordo para transferência de Gerson

Multicampeão pelo clube Rubro-Negro, tendo no currículo a Copa Libertadores de 2019 e o bi do Brasileirão (2019 e 2020), o volante assinará contrato válido por cinco temporadas com a equipe francesa

Flamengo e Olympique de Marselha oficializaram na tarde desta quarta-feira, 9, o acordo para a transferência do meio-campista Gerson, que estava na Sérvia defendendo a seleção olímpica nos últimos amistosos do time de André Jardine antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Multicampeão pelo clube Rubro-Negro, tendo no currículo a Copa Libertadores de 2019 e o bi do Brasileirão (2019 e 2020), o volante assinará contrato válido por cinco temporadas com a equipe francesa. “O Clube de Regatas do Flamengo anuncia um acordo em princípio pela transferência permanente de Gerson para a Olympique de Marseille”, comunicaram as equipes através das redes sociais.

No acordo selado entre os clubes, ficou definido que o Flamengo vai receber cerca de 25 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 160 mi) e aditivos condicionados por metas que podem alcançar a casa de 30 milhões de euros. O Rubro-Negro, de acordo com dados do “Ge.com”, ainda mantém de 20 a 25% dependendo do valor de uma venda futura. O meio-campista deverá estar em ação na partida diante do Coritiba, marcada para esta quinta-feira, 10, no Couto Pereira, válida pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil.