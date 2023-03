Flamengo se recupera e vence Vasco na primeira semifinal do Carioca

Rubro-negro fez 3 a 2 e tem vantagem para decisão do próximo domingo

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo se recuperou de derrota na semana passada para o mesmo Vasco



O Flamengo se recuperou das duas derrotas seguidas no Campeonato Carioca, incluindo um 1 a 0 para o próprio Vasco, e venceu o primeiro jogo das semifinais contra o Vasco. Nesta segunda-feira, 13, as equipes se enfrentaram no Maracanã, e o rubro-negro venceu por 3 a 2. Quem saiu na frente foi o Cruz-Maltino aos 11 minutos com Gabriel Pec. Aos 26, Arrascaeta empatou e no fim do primeiro tempo, Pedro virou o placar. No início do segundo tempo, Alex Teixeira deixou tudo igual novamente, mas aos 28, Fabrício Bruno decretou a vitória. Nos acréscimos, Matheus Gonçalves e Mário, do Flamengo, foram expulsos. No próximo domingo, dia 19, a partida de volta será também no Maracanã.