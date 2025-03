Flamengo terá novo adversário no Super Mundial de Clubes após exclusão de time mexicano

Saída do León do Grupo D do torneio da Fifa abre vaga para novo concorrente; barreira sobre propriedade multiclube motivou decisão da entidade

Flamengo está no grupo D do Super Mundial



A Fifa decidiu excluir o León-MEX do Super Mundial de Clubes, que acontece no meio deste ano, nos Estados Unidos. O clube não poderá disputar o torneio por ter o mesmo dono do Pachuca, algo que é vetado pelo regulamento. O novo integrante do grupo D deve sair também da confederação das Américas Central e do Norte, mas há divergências sobre essa possibilidade. O América do México e o Alajuelense, da Costa Rica, reivindicam nos bastidores o direito de entrar na competição baseados em interpretações imprecisas.

A Fifa se pronunciou sobre o caso, mas ainda sem definição da chave: “Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo”.

O Pachuca, do mesmo grupo do León, lamentou o episódio em nota: “Estamos inconformados com a decisão e apelaremos até as últimas instâncias. Todas as provas e documentação que mostram nossa independência administrativa e esportiva foram apresentadas com absoluta oportunidade e transparência. Será o Secretário Geral da entidade que decidirá qual dos clubes não participará. Em nosso caso, defenderemos o que foi ganho no gramado de maneira justa, profissional e com apego às regras da competição.” Por enquanto, o Flamengo tem Chelsea e Espérance ao seu lado no Grupo D.