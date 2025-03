Lucas Evangelista é apresentado no Palmeiras e se emociona ao lembrar da mãe

Dia também foi de trabalho para o elenco; equipe disputou um jogo-treino com o Mauaense como parte da preparação visando o segundo jogo da final do Campeonato Paulista

Cesar Greco/Palmeiras Em caso de triunfo por vantagem mínima, a decisão do Paulistão vai ser decidida nos pênaltis



Lucas Evangelista foi oficialmente apresentado como o mais novo jogador do Palmeiras, recebendo a camisa número 30 das mãos da presidente Leila Pereira. Emocionado, o atleta fez uma homenagem à sua mãe, que faleceu, e expressou sua determinação em dar o máximo pelo clube. “Vou entregar a camisa com o número que você escolheu, em uma homenagem muito linda para sua mãe. Onde ela estiver, estará celebrando as conquistas com a gente. Tenho certeza que você vai honrar esta camisa, como honrou sua querida mãe”, disse Leila ao jogador.

Evangelista não pôde evitar as lágrimas e relembrou a memória da sua mãe, que fazia aniversário em um dia 30 e faleceu em 2023. “Vou contar um acontecimento de hoje pela manhã. O telefone mostra fotos aleatórias e hoje abri e tinha uma foto da minha mãe, de 2015, no meu primeiro contrato na Itália. A mensagem que senti no coração é de que ela está comigo e feliz”, disse o atleta. “Confesso que nunca, com toda humildade, esperava esta oportunidade. Podem ter certeza que vou doar a vida para ajudar dentro e fora de campo.”

O jogador revelou ainda que foi diagnosticado com um problema que atrasou a sua apresentação no Palmeiras, que já foi solucionado. “Sobre os exames, eu fiquei tranquilo, fiz uma bateria no exame e deu um nódulo benigno no pulmão, deve ser alguma cicatriz de uma gripe forte, mas estava tranquilo.”

Lucas Evangelista atuará pelo clube alviverde até 2026, com possibilidade de extensão do acordo por mais doze meses. O jogador estreará pela equipe logo após o término do Campeonato Paulista. Parte do Red Bull Bragantino desde agosto de 2020, ele também já defendeu as camisas do Vitória de Guimarães, Nantes, Estoril Praia, Panathinaikos, Udinese e São Paulo, em que jogou desde a base. O meio-campista iniciou carreira no Desportivo Brasil, de Porto Feliz.

Em seu antigo time, Lucas Evangelista participou de 214 jogos, nos quais aplicou 15 gols e deu 18 assistências. Apesar de não ter ganhado títulos com o Red Bull Bragantino, o atleta auxiliou o clube a se manter na elite do futebol nacional após a conquista do acesso à Série A em 2020. No Campeonato Paulista, chegou a três semifinais consecutivas, de 2022 a 2024. Também participou da Libertadores e da Sul-Americana, além de chegar às oitavas de final da última Copa do Brasil.

Nesta temporada, o meio-campista foi responsável por três gols do antigo clube – todos no estadual, no qual participou de 12 partidas. Na Copa do Brasil, apesar de não ter marcado, participou do empate do Red Bull Bragantino contra o Sousa. A equipe paulista venceu na disputa de pênaltis.

Em meio apresentação de Lucas Evangelista, o dia também foi de trabalho para o elenco do Palmeiras. A equipe disputou um jogo-treino com o Mauaense como parte da preparação visando o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, que acontece na próxima quinta-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena

A atividade contou com dois tempos de 35 minutos e Abel teve a chance de observar os jogadores e também fazer ajustes. Na primeira parte da movimentação terminou com vitória dos palmeirenses por 3 a 0. No complemento do duelo, a equipe dirigida pelo estafe do treinador português triunfou por 3 a 1.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após perder o primeiro duelo no Allianz Parque para o Corinthians por 1 a 0, o Palmeiras precisa bater o rival em seus domínios por uma diferença de dois gols para ser campeão no tempo normal. Em caso de triunfo por vantagem mínima, a decisão do Paulistão vai ser decidida nos pênaltis. Vencedor das últimas três edições do Estadual, a equipe verde busca o tetracampeonato

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias