Flamengo vê aproveitamento despencar durante as datas Fifa em 2021

O Flamengo é o time brasileiro que mais sofre com as convocações para as partidas das seleções. Além de ver Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro serem chamados por Tite para defender a Canarinho, o time também costuma ceder Giorgian De Arrascaeta e Maurício Isla para Uruguai e Chile, respectivamente. O impacto dos desfalques causados pelas datas Fifa, inevitavelmente, acaba refletindo no rendimento da equipe carioca. No atual Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro tem um aproveitamento de 74,3% dos pontos sem as ausências dos selecionáveis. Já com as baixas para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Fla conquistou apenas 42,8% da pontuação possível. Veja o retrospecto abaixo.

Prestes a fazer a sua 21ª partida na competição, o Flamengo voltará a lidar com o problema nesta semana. Com a rodada tripla das Eliminatórias, Renato Gaúcho não poderá contar com o quarteto nos confrontos diante de RB Bragantino, Fortaleza e Juventude – os dois primeiros serão realizados fora de casa, nesta quarta-feira e no próximo sábado, respectivamente, enquanto o embate com o time do Rio Grande do Sul está marcado para a outra terça-feira, 12, no Maracanã. Terceiro colocado do nacional, o Rubro-Negro soma 38 pontos, onze a menos que o líder Atlético-MG, que tem dois jogos a mais.