São Paulo passa sufoco, mas elimina o Sport nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Tricolor venceu na ida por 2 a 0, mas levou 3 a 1 no Morumbi e garantiu vaga com defesa de Rafael nas penalidades

MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Com a vantagem de 2 a 0 na ida, o São Paulo recebeu o Sport, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e foi surpreendido com a derrota por 3 a 1. Pelo agregado de 3 a 3, a decisão foi para os pênaltis e, com uma defesa de Rafael, o Tricolor ficou com a vaga na próxima fase da competição. O primeiro tempo foi bastante agitado. Os donos da casa dominaram o início e aos 25 minutos, Michel Araújo fez bonita jogada pela esquerda e abriu o placar. O Sport ganhou confiança no fim e aos 44, Alisson Cassiano empatou depois de rebote do goleiro Felipe. Logo aos seis do segundo tempo, Sabino subiu mais do que a zaga tricolor em cobrança de escanteio, e virou o jogo. Depois de muita tensão, aos 48 minutos, Sabino repetiu o feito e fez 3 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Rafael defendeu uma cobrança do Sport e o São Paulo avançou com 5 a 3.