Flamengo vence Corinthians e segue na cola do Internacional na ponta do Brasileirão

Internacional também venceu na rodada e segue na liderança do Campeonato

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel marcou o gol da vitória do Flamengo



A briga pelo título do Campeonato Brasileiro continua apertada. Na tarde deste domingo, 14, o vice-líder Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 pela 36ª rodada e se manteve na cola do Internacional, que também venceu o Vasco por 2 a 0, no topo da tabela. O jogo no Maracanã foi movimentado, mas foi o Flamengo que teve mais controle do jogo. O placar foi aberto aos 10 minutos com William Arão em jogada pelo alto. Dez minutos depois, Léo Natel chutou forte e empatou a partida para os visitantes. Na volta do segundo tempo, Gabriel recolocou os rubro-negros em vantagem aos 10 minutos após um gol polêmico que teve revisão do VAR.

Apesar da vitória, o Flamengo saiu com a preocupação de lesão de Gabriel. No segundo tempo, o atacante foi substituído e foi direto para o vestiário. Em transmissão da TV Globo, foi dada a informação de que o atleta teve uma torção no joelho esquerdo e ainda será avaliado. O resultado deixou o Flamengo com 68 pontos, um ponto atrás do Internacional. O Corinthians, no entanto, estaciona na nona colocação com 49 pontos. No meio da semana, o time paulista enfrenta o Santos em jogo atrasado da 33ª rodada. No final de semana, a equipe entra em campo contra o Vasco na Neo Química Arena. Já o Flamengo tem o confronto direto com o Internacional, no Maracanã, no domingo às 16h.

Internacional ganha do Vasco no sufoco

Líder do Brasileirão e brigando com o Flamengo pelo título, o Internacional venceu o Vasco, em São Januário, por 1 a 0. A equipe de Abel Braga abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com Rodrigo Dourado, mas aos 76 minutos, o árbitro de vídeo marcou um pênalti de Cuesta em Benítez. Se empatasse a partida, o Colorado perderia a liderança para os cariocas, mas Kanu foi para a batida e ao tentar tirar muito do goleiro chutou para fora. Nos acréscimos, Thiago Galhardo marcou o segundo. A vitória deixa o Inter com 69 pontos na primeira posição da tabela. O Vasco continua na zona de rebaixamento.