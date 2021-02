Marinho marca, Santos vence e rebaixa o Coritiba para a Série B do Brasileirão

Com o resultado, o Peixe vai aos 50 pontos e ocupa, momentaneamente, oitava posição, a última que dá vaga para a próxima Copa Libertadores

Foto: FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marinho celebra gol com a camisa do Santos



O Santos venceu o Coritiba por 2 a 0 na noite deste sábado, 13, na Vila Belmiro, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marinho, no primeiro tempo, e Marcos Leonardo, já na etapa final, fizeram os gols do Peixe no confronto. Com o resultado, a equipe comandada por Cuca vai aos 50 pontos e ocupa, momentaneamente, a oitava posição, a última que dá vaga para a próxima Copa Libertadores da América. O Coxa, por sua vez, permanece com 28 pontos e acaba sendo rebaixado matematicamente para a Série B, amargando o seu sexto descenso na história.

O time da Baixada Santista começou a partida subindo as suas linhas de marcação, apertando o adversário e usando bastante o lado direito do ataque para incomodar o Coritiba. Aos poucos, no entanto, a equipe curitibana foi equilibrando a partida, tendo uma boa chance com Hugou Moura, que exigiu bela defesa do goleiro santista. O Peixe, ainda assim, acordou no primeiro tempo com Marinho, artilheiro da equipe na temporada. O atacante recebeu de Lucas Braga, avançou livre dentro da área e tocou de cavadinha para deixar o Santos em vantagem.

No segundo tempo, Mattheus fez o Coritiba voltar ligado ao soltar uma bomba, fazendo João Paulo praticar grande defesa. Ricardo Oliveira, também nos primeiros minutos, teve sua oportunidade, mas acabou perdendo. Pressionado no início, o Santos passou a esfriar o jogo, acentuando a ansiedade do adversário, que necessitava da vitória para manter viva as esperança de permanência na Série A. Já aos 37 minutos, Marcos Leonardo colocou uma pá de cal nas esperanças do torcedor do Coritiba, aproveitando cobrança de falta de Jean Mota e empurrando a bola para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 x 0 CORITIBA

SANTOS – João Paulo; Pará, Laércio (Ivonei), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Balieiro) e Soteldo; Lucas Braga (Jean Mota), Kaio Jorge (Marcos Leonardo) e Marinho (Ângelo). Técnico: Cuca.

CORITIBA – Arthur; Jonathan, Nathan Ribeiro, Nathan Silva e Guilherme Biro (Ângelo); Hugo Moura, Matheus Bueno (Nathan), Sarrafiore (Robson) e Luiz Henrique (Matheus Oliveira); Neilton e Ricardo Oliveira (Brayan). Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS – Marinho, aos 36 minutos do primeiro tempo. Marcos Leonardo, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Biro, Robson, Nathan Ribeiro e Hugo Moura.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).