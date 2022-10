Exclusivo: Nilson Cesar revela por que reforço do Flamengo tem poucas oportunidades com Dorival Júnior

Jornalista do Grupo Jovem Pan revelou durante o programa ‘Bate-Pronto’ o motivo para Guillermo Varela não ter chances no Rubro-Negro carioca

Reprodução/Jovem Pan Guillermo Varela em debate com os colegas do programa 'Bate-Pronto'



Guillermo Varela foi contratado pelo Flamengo em julho deste ano. Emprestado pelo Dínamo Moscou (Rússia) até a metade de 2023, o lateral direito chegou ao Rubro-Negro cercado de expectativas e carregando o status de titular na seleção do Uruguai. Em mais de dois meses no clube da Gávea, no entanto, o jogador representou as cores flamenguistas em apenas três jogos, sendo preterido por Rodinei e Matheuzinho. Ao todo, o reforço atuou em apenas 60 minutos desde que chegou ao Brasil, ficando como terceira opção da lateral-direita. Na noite da última quarta-feira, 5, após o empate em 0 a 0 com o Internacional, muitos torcedores contestaram Dorival Júnior por não colocar o uruguaio em campo. De acordo com o jornalista Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, existe um motivo para a falta de oportunidades do recém-contrato. Durante o programa “Bate-Pronto”, o locutor afirmou que, de acordo com sua apuração, o atleta não está treinando bem.

Perguntado sobre o tema em entrevista coletiva, no Maracanã, Dorival Júnior apenas explicou que Rodinei e Matheuzinho são suas principais opções do momento. “O substituto imediato do Rodinei é o Matheuzinho, principalmente no momento em que ele mostrou um crescimento e um merecimento. Ele estava se mantendo na posição e fazendo grandes atuações com o time que vinha jogando no Brasileiro. A chegada do Varela foi importante. No momento da saída do Isla, chegou um jogador de excelente nível. Ele precisa de uma sequência de jogos. Talvez ele tenha sido um dos poucos que não tenha tido essa oportunidade comigo. Só que eu precisava respeitar aquilo que vinha acontecendo. Por merecimento, o Matheuzinho alcançou uma ótima condição dentro do grupo, podendo até competir pela vaga de titular com o Rodinei. Vai chegar o momento do Varela. Ele é muito bom e, sem dúvida, vai ser aproveitado no momento certo”, explicou o treinador.

Assista ao debate abaixo: