Flamengo vence o Atlético-MG por 1 a 0 e se aproxima da liderança

Gol que decretou a vitória do time carioca foi marcado pelo atacante Michael; Galo ainda tem 10 pontos de vantagem com dois jogos a mais

Flickr/Clube de Regatas do Flamengo Michael marcou o gol da vitória do Flamengo



No duelo entre duas das maiores equipes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se deu melhor e venceu o Atlético-MG por 1 a 0 em jogo disputado às 19h deste sábado, 30, no Maracanã. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Michael ainda no primeiro tempo da partida. O resultado é importante para o Flamengo, que busca diminuir a vantagem do Galo, que lidera o campeonato com 59 pontos. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 49 pontos, ocupando a segunda colocação da tabela com dez pontos a menos que o time mineiro. Entretanto, o time de Renato Gaúcho tem dois jogos a menos e, caso vença as partidas, poderá diminuir a vantagem do Galo para apenas quatro pontos. Na próxima rodada, o Atlético-MG recebe o América-MG enquanto que o Flamengo visita a lanterna Chapecoense.