Libertadores: Jogador do Olimpia se choca com Arrascaeta e deixa o campo de ambulância

Atendimento ao zagueiro Salazar paralisou a partida em Assunção por 10 minutos

Reprodução/ FoxSports Em choque, Arrascaeta bateu a mão no rosto de Salazar



Durante o primeiro tempo da partida entre Olimpia e Flamengo, válida pelas quartas de final da Copa Libertadores, o zagueiro Víctor Salazar se chocou contra o meia Arrascaeta em uma disputa de bola e caiu no gramado. O jogador do rubro-negro deixou a mão no rosto de Salazar. No primeiro momento, a situação parecia simples, mas o camisa 2 continuou no chão e precisou ser atendido pelos médicos da equipe. Logo depois, a ambulância foi acionada, levando o atleta de campo. Os jogadores do Olimpia pareciam muito preocupados e alguns chegaram a chorar. A arbitragem do argentino Fernando Rapallini foi acionada para ver a jogada no VAR, mas não considerou lance perigoso de Arrascaeta. O jogo ficou paralisado por 10 minutos.

Assista ao lance abaixo: