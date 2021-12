Flamengo viaja para enfrentar Sport sem oito titulares; veja relacionados

Com chances remotas de título, o Rubro-Negro embarcou para a capital pernambucana com vários problemas

Reprodução/Instagram/libertadore/27.11.2021 Gabigol não estará em campo diante do Sport



O Flamengo anunciou, na tarde desta quinta-feira, 2, a lista de relacionados para enfrentar o Sport, na sexta, fora de casa, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com chances remotas de título, o Rubro-Negro terá uma séria de desfalques, sendo oito considerados titulares. Através das redes sociais, o clube informou que Diego Alves, Maurício Isla, Filipe Luís, Píris, Willian Arão, Andreas Pereira, De Arrascaeta e Gabriel Barbosa são baixas por problemas físicos. Além deles, Everton Ribeiro não viaja para a capital pernambucana após ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Ceará.

“Após exame, que constatou lesão na panturrilha esquerda, Filipe Luís iniciou tratamento no CT. Assim como Willian Arão, com edema ósseo no joelho esquerdo. Isla realizou exame bioquímico e termografia que apresentaram desgaste muscular; Léo Pereira e Diego Alves seguem com dor, após reavaliação no CT; no treinamento, Andreas sentiu dores no púbis, e Piris, na região anterior da coxa direita. Os cinco realizarão exames de imagem”, comunicou o Flamengo. “Gabriel Barbosa apresenta quadro de faringite, não treinou nos últimos dias e segue acompanhado pelos médicos do clube, enquanto Arrascaeta segue a programação gradual de retorno e prevenção”, completou.

Para entrar em campo com chances de título, o Flamengo precisa torcer precisa torcer para que o líder Atlético-MG não vença o Bahia, na noite desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Isto porque a diferença do Rubro-Negro para o Galo, atualmente, é de oito pontos e restam apenas três jogos para o fim do Brasileirão. O Sport, por sua vez, já está rebaixado para a Série B de 2022 e apenas cumpre tabela diante dos cariocas.

Veja os relacionados abaixo: