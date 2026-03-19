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Flamengo x Remo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 19/03/2026 19h30
  • BlueSky
Arte Jovem Pan Flamengo x Remo

Flamengo e Remo se enfrentam neste quinta-feira (19), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo a partir das 19h30 com narração deFausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva e Rodrigo Viga no YouTube.

Confira a transmissão ao vivo

  • BlueSky

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