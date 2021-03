Flavio Prado destaca superioridade do Grêmio contra o Ayacucho: ‘Poderia ser 20 a 0’

O comentarista do Grupo Jovem Pan lamentou o fato de uma equipe de baixo nível técnico disputar a Libertadores, a principal competição entre clubes da América do Sul

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado destacou a superioridade do Grêmio sobre o Ayacucho



O Grêmio não teve nenhuma dificuldade para vencer o Ayacucho, do Peru, por 6 a 1 e encaminhar a sua classificação para a terceira fase da Copa Libertadores da América, na noite da última quarta-feira, 10, em Porto Alegre – a volta está marcada para a próxima terça-feira, 16, no Equador. Logo após o confronto, o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, destacou a superioridade do Tricolor gaúcho, mas lamentou o fato de uma equipe de baixo nível disputar a competição conhecida como a melhor da América do Sul entre clubes. Assista ao vídeo abaixo.

“Eu lamento muito porque a gente precisa cobrar nível em um jogo de futebol. Os meninos estavam classificados, fizeram a parte deles e o clube tem limitações impressionantes. Não dá para comparar a estrutura, grande e história do Grêmio. Aí a Conmebol enche a Libertadores de times e fica isso daí. O Grêmio poderia ter feito qualquer coisa que ganharia. Poderia ter sido 7, 8 ou até 20 a 0. Me surpreende o Grêmio ter levado gol de bola rolando desse time. Não dá para ter time desse nível em uma competição considerada a melhor da América do Sul”, disse o jornalista.

