Com hat-trick de Diego Souza, Grêmio goleia o Ayacucho por 6 a 1 na Libertadores

Atacante foi o destaque da partida na Arena com três gols e uma assistência; jogo de volta será no Equador, dia 16

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Souza começa Libertadores com hat-trick e uma assistência



Três dias após perder o título da Copa do Brasil para o Palmeiras, o Grêmio estreou na 2ª fase da Copa Libertadores da América 2021 e não decepcionou seu torcedor. O Tricolor Gaúcho goleou o modesto Ayacucho, do Peru, na noite desta quarta-feira, 10, por 6 a 1, na Arena. O resultado deixa a equipe mais próxima da fase de grupos do torneio, mas ainda precisará disputar a partida de volta no dia 16, que foi transferida para o Equador já que brasileiros estão proibidos de entrar no Peru. O destaque da noite foi o atacante Diego Souza, que marcou três vezes e deu uma assistência.

Com elenco muito superior ao adversário, o Grêmio abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo com David Braz. Aos 28 minutos, Ferreirinha recebeu em profundidade de Pinares, deixou o goleiro Cavallotti no chão e marcou o segundo. A pressão gremista continuou e dois minutos depois, Mendieta agarrou a camisa de Alisson dentro da área e o juiz marcou pênalti. Diego Souza foi para a bola e converteu a penalidade. Ainda no primeiro tempo, aos 41, Diego fez bela jogada individual e chutou no cantinho esquerdo de Cavallotti, fazendo o seu segundo no jogo e o 4º da equipe brasileira.

No segundo tempo, o Grêmio continuou pressionando, mas foi o Ayacucho que balançou as redes. Aos 27 minutos, Quina aproveitou o rebote de Vanderlei e fez história para a equipe peruana, que precisou fazer uma rifa para conseguir participar da competição. Mas a ‘alegria’ durou pouco, porque aos 34, Guilherme Azevedo recebeu de Diego Souza, gingou bonito e chutou no contrapé do goleiro, fazendo o quinto do jogo. Para fechar a conta, aos 41, Diego marcou um golaço chutando na saída de Cavallotti e anotando seu hat-trick.