Diego Souza supera Gabigol e termina temporada 2020 como artilheiro do Brasil

Marinho (Santos), Luciano (Grêmio e São Paulo) e Cano (Vasco) foram outros atacantes que se destacaram; veja lista

ELTON SILVEIRA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Souza, do Grêmio, foi artilheiro do Brasil na temporada 2020



O atacante Diego Souza foi o artilheiro do futebol brasileiro na temporada 2020, que, devido à pandemia do novo coronavírus, foi encerrada somente com a decisão da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, no último domingo, 8, no Allianz Parque. O centroavante gremista, apesar de não ter marcado nas finais contra o Alviverde paulista, balançou as redes 28 vezes, superando a marca de Gabriel Barbosa, do Flamengo, autor de 27 gols ao longo da temporada.

Mesmo em uma temporada de altos e baixos do Grêmio, Diego Souza manteve uma regularidade, sendo o artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro (13), Campeonato Gaúcho (9) e na Copa do Brasil (4). Na Libertadores da América, o centroavante deixou sua marca em duas oportunidades, ficando atrás apenas de Pepê entre os atletas gremistas – o velocista foi autor de três gols na competição continental.

Além de Diego Souza e Gabigol, outros jogadores que se destacaram no futebol brasileiro em 2020 foram os atacantes Marinho, do Santos, Luciano, de Grêmio e São Paulo, Cano, do Vasco, Zé Eduardo, do Brasiliense, Caio Dantas, de Boa Vista e Sampaio Corrêa, e Paulo Sérgio, de Cascavel, ABC e CSA, todos com 24 gols marcados.

Veja a lista de artilheiros do Brasil na temporada 2020:

– 28 Diego Souza (Grêmio)

– 27 Gabigol (Flamengo)

– 24 Marinho (Santos)

– 24 Luciano (Grêmio e São Paulo)

– 24 Cano (Vasco)

– 24 Zé Eduardo (Brasiliense)

– 24 Caio Dantas (Boavista e Sampaio Corrêa)

– 24 Paulo Sérgio (Cascavel, ABC e CSA)