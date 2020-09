Fluminense acerta venda de Evanilson, de 20 anos, ao Porto

Clube carioca ficará com 30% do valor da transação, que ainda não foi divulgado, e 6% em uma futura venda

Lucas Merçon/Fluminense Evanilson viaja a Portugal já nesta terça-feira, 8



Destaque do Fluminense na temporada, o atacante Evanilson, de apenas 20 anos, foi vendido para o Porto, de Portugal. Ele pertencia ao Tombense-MG, e é o vice-artilheiro do time carioca no ano, com nove gols em 24 partidas. A negociação foi divulgada nesta segunda-feira.

O Flu tinha 10% dos direitos econômicos do atleta, e 20% da taxa de vitrine. Assim, ficará com 30% do valor da transação, que ainda não foi divulgado. O time ficará ainda com 6% de uma futura negociação. “O Fluminense informa ainda que tentou a permanência do atleta até o final do Campeonato Brasileiro, mas o clube português não flexibilizou e exigiu a ida do atleta de forma imediata”, anunciou o clube carioca, em comunicado.

Evanílson chegou ao Fluminense como jogador das categorias de base em 2013, e foi promovido ao profissional em 2019. Sem um acordo para renovar com o clube carioca, foi registrado pelo Tombense, clube gerenciado por Eduardo Uram, um de seus empresários. Neste ano, quando começou a se destacar com a camisa do Tricolor, recebeu proposta do Crystal Palace, da Inglaterra, além de ter sido sondado por outros clubes brasileiros. Nesta segunda-feira, chegou a um acordo com o porto e viaja para Portugal já nesta terça-feira.

* Com Estadão Conteúdo