Fluminense anuncia Abel Braga como técnico do time em 2022

Reprodução/Fluminense Abel Braga foi anunciado como novo técnico do Fluminense



O Fluminense oficializou, na tarde desta quarta-feira, 15, Abel Braga como treinador do time para a temporada 2022. Experiente, o técnico estava sem clube desde setembro, quando foi demitido pelo FC Lugano, da Suíça. Identificado com o Tricolor das Laranjeiras, o profissional comandará a equipe pela quarta vez. “Abelão” chega junto com os auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Colbachini. Já Marcão, que treinou a equipe no Campeonato Brasileiro, retorna ao posto de auxiliar-permanente da comissão técnica do Flu.

A relação entre Fluminense e Abel Braga é antiga. Como jogador, o carioca foi revelado no Tricolor e defendeu as cores do clube de 1971 a 1976. Já como técnico, teve sua primeira passagem pelo Fluminense em 2005, ano em que conduziu o time ao título estadual. Depois, ele retornou ao clube em junho de 2011 para iniciar o trabalho que culminou com o tetracampeonato brasileiro de 2012. Após se despedir de Laranjeiras em julho de 2013, Abel voltaria ao clube cinco anos mais tarde, para comandar o “Time de Guerreiros” entre janeiro de 2017 e junho de 2018.