Fluminense anuncia contratação de Felipe Melo até o fim de 2023

O Fluminense anunciou, na manhã desta segunda-feira, 13, a contratação do meio-campista Felipe Melo, sem clube desde o início deste mês, quando não teve o seu contrato renovado com o Palmeiras. Em comunicado, o Tricolor das Laranjeiras informou que o volante assinou vínculo válido até dezembro de 2023 e usará a camisa 52, em referência ao título da Copa Rio de 1952, que completará 70 anos no ano que vem. “O Fluminense tem uma torcida que é apaixonante. As cores do Fluminense são muito bonitas. E quando junta todo mundo no Maracanã é uma festa, como foi neste último jogo. Mais do que isso, essa festa, o amor e a paixão demonstradas pela torcida são um combustível a mais para os atletas”, disse o jogador, que prometeu muita entrega na agremiação carioca.

“Eu sou um cara que sou leal a quem é leal comigo, a quem me dá oportunidade. Então a minha lealdade é total ao Fluminense, um clube que me abriu as portas e isso para mim não tem preço. Poder chegar a um clube de tamanha grandeza como é o Fluminense e gerar expectativa é muito importante, motivo de muito orgulho. O que eu posso falar para o torcedor do Fluminense é que jamais vai faltar empenho e vontade. Hoje o Fluminense é a minha casa e vou fazer, sem dúvida nenhuma, com que a camisa do Fluminense seja minha segunda pele. É o mínimo que eu posso fazer por um clube tão grandioso que me abriu as portas neste momento”, completou o atleta de 38 anos.

Experiente, Felipe Melo passou por Flamengo, Cruzeiro e Grêmio no início da carreira, além do Palmeiras, mais recentemente, onde ganhou dois títulos da Copa Libertadores da América. Já na Europa, o volante vestiu as camisas de Mallorca, Racing Santander e Almería, todos da Espanha, e Galatasaray, da Turquia, além dos italianos Fiorentina, Juventus e Inter de Milão. Na seleção brasileira, ele disputou a Copa do Mundo de 2010. “A chegada do Felipe Melo é muito importante para nós. Trata-se de um grande jogador, de perfil vencedor e com um currículo que fala por si. Ele faz parte do nosso projeto de montar um grande time, que vai em busca de objetivos importantes. Tenho certeza de que ele vai nos ajudar muito”, disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.