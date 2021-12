Bicampeão, Atlético-MG coloca cinco jogadores na Seleção do Brasileirão 2021

Palmeiras, Flamengo, Internacional e Fortaleza também tiveram representantes entre os melhores do torneio

THOMÁS SANTOS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG teve cinco atletas e o treinador na seleção do ano



Na noite desta sexta-feira, 10, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entregou os prêmios para os melhores do Campeonato Brasileiro 2021 masculino e feminino. A seleção do campeonato teve maioria do Atlético Mineiro, campeão da temporada, e do Palmeiras, terceiro lugar na tabela e campeão da Libertadores. O Flamengo, vice-campeão, emplacou apenas um jogador na seleção do ano. Weverton (Palmeiras) ficou no gol; Yago Pikachu (Fortaleza) e Guilherme Arana (Atlético-MG) nas laterais; no miolo da zaga Gustavo Gómez (Palmeiras) e Jr. Alonso (Atlético-MG); no meio os volantes Jair (Atlético-MG) e Edenílson (Internacional) e os meias Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); o ataque foi composto por Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). O técnico foi Cuca, do bicampeão Galo.

Além dos 11 melhores jogadores, a CBF também entregou outros prêmios. André, do Fluminense, ganhou como revelação. O gol mais bonito foi para Michael, do Flamengo, O troféu de Fair Play foi para o Corinthians que teve o menor número de faltas por jogo (11) e o menor número de cartões amarelos (61). Na categoria ‘Não é só Futebol’, Klaus (Ceará) subiu ao palco ao lado do massagista do clube, Seu Orlando, a quem ensinou a ler e escrever enquanto estava lesionado. O trio de arbitragem escolhido como o melhor do ano foi composto por Bruno Arleu (árbitro), Fabrício Vilarinho (melhor assistente) e Guilherme Camilo (melhor assistente). No árbitro de vídeo, o prêmio foi para Daniel Bins.

A #SeleçãoDoBrasileirão2021 tá montada! E aí, curtiu? Parabéns a todos os vencedores! Que timaço! pic.twitter.com/8Fjqvk7sTC — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 11, 2021

As melhores do Brasileirão feminino

Também rolou premiação para as melhores do futebol feminino. O tricampeão Corinthians colocou cinco jogadoras (Érika e Yasmim na zaga, Gabi Zanotti, Ingryd e Tamires no meio e no ataque Adriana) e o técnico, Arthur Elias. O Palmeiras, vice-campeão, teve quatro atletas (Bruna Calderan e Agustina na zaga, Julia no meio e Bia Zaneratto no ataque) entre as melhores e Luciana, da Ferroviária, foi a escolhida para o gol. Rafaela Levis, do Grêmio, foi escolhida a revelação do ano. Jayanne, do Flamengo, teve o gol escolhido como o mais bonito.