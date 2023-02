Fluminense anuncia retorno de Marcelo após 16 anos: ‘A hora chegou’

Lateral esquerdo de 34 anos assinou vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2024

Divulgação/Fluminense Marcelo está de volta ao Fluminense após 16 anos



O Fluminense surpreendeu na tarde desta sexta-feira, 24, ao anunciar o retorno de Marcelo após 16 anos. Através das redes sociais, o Tricolor das Laranjeiras postou um vídeo do jogador nos tempos de futsal e animou os torcedores. “A hora de voltar chegou”, escreveu o clube. De acordo com comunicado, o acordo é válido até dezembro de 2024. Cria da base de Xerém, o lateral esquerdo subiu ao time profissional em 2005 e defendeu o time carioca até 2007, quando foi contratado pelo Real Madrid. No futebol brasileiro, o ala fez apenas 50 jogos, contribuindo com 8 gols e participando do título estadual de 2005. “É até difícil expressar o significado que esse momento representa para mim. São muitos anos sonhando em retornar às minhas origens, ao time que me formou e ensinou o que sei de futebol”, declarou o atleta de 34 anos.

De acordo com o Fluminense, o primeiro contato de Marcelo com a torcida tricolor será através de um vídeo que será exibido no telão do Maracanã antes da partida contra a Portuguesa-RJ, marcada para este sábado, 25, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Carioca. O jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz em cerca de duas semanas, após concluir os trâmites de sua mudança. A ideia é que o veterano seja inscrito pelo clube para a disputa da Copa Libertadores da América, além do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Marcelo teve grande destaque no Real Madrid. Ao longo de 15 temporadas, o lateral esquerdo fez 548 jogos e ganhou 25 títulos, sendo cinco da Liga dos Campeões, seis do Espanhol, quatro do Mundial de Clubes, entre outros. No ano passado, não teve seu vínculo renovado e acabou fechando com o Olympiacos (Grécia). Em menos de um ano, participou de apenas 9 confrontos, balançando as redes três vezes. Após não se adaptar, rescindiu contrato com os gregos e ficou livre no mercado. Pela seleção brasileira, o jogador soma 58 partidas, com 6 gols e o título da Copa das Confederações de 2013.