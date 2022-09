Após deixar o Real Madrid, Marcelo é anunciado no Olympiacos, da Grécia

Tempo de contrato do lateral não foi anunciado pelo clube, que disputará a Liga Europa nesta temporada

Reprodução/Twitter/@Olympiacosfc Marcelo jogará pelo Olympiacos FC na Liga Europa desta temporada



Ídolo do Real Madrid e considerado um dos melhores laterais do mundo, o brasileiro Marcelo foi anunciado nesta sexta-feira, 02, pelo Olympiacos FC, da Grécia. Classificado pelo clube grego como “lenda”, o tempo de contrato entre o time e o jogador não foi revelado na nota de apresentação, mas é possível que seja até o fim da temporada. O Olympiacos irá disputar a Liga Europa no Grupo G com Qarabag (AZ), Freiburg (ALE) e Nantes (FR). Marcelo está com 34 anos e chegou a ser apontado no Botafogo, do Rio de Janeiro, e até no futebol dos EUA depois de sair do Real. O Olympiacos está em 3º na tabela do Campeonato Grego após duas rodadas e volta a entrar em campo neste sábado, 3, contra o Ionikos FC às 13h (horário de Brasília).