Uefa realiza sorteio das oitavas da Liga Europa; veja confrontos

Reprodução/Twitter/@EuropaLeague A final da Liga Europa 2022/23 será realizada em Budapest



A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira, 24, o sorteio das oitavas de final da Liga Europa. O Manchester United, classificado após despachar o Barcelona, terá pela frente o Real Betis, outro time espanhol. Já o Arsenal, atual líder do Campeonato Inglês, medirá forças com o Sporting. Maior campeão da história do torneio com seis títulos, o Sevilla tem o Fenerbahçe (Turquia) como adversário. Já a Juventus, gigante italiana, irá encarar o Freiburg (Alemanha). Abaixo, veja todos os confrontos. Os times da coluna da direita vão definir a vaga em seus respectivos estádios. As partidas de ida estão marcadas para 8 e 9 de março, enquanto os jogos de volta acontecem nos dias 15 e 16 do mesmo mês. A decisão está agendada para 31 de maio, em Budapeste, na Hungria.

Union Berlin x Union SG (Bélgica)

Sevilla x Fenerbahçe

Juventus x Freiburg

Bayer Leverkusen x Ferencváros (Hungria)

Sporting x Arsenal

Manchester United x Betis

Roma x Real Sociedad

Shakhtar Donetsk x Feyenoord