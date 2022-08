Tatiana Weston-Webb garante vaga nas Finals do Mundial de Surfe

Brasileira está nas quartas de final de Teahupoo e busca título inédito na categoria

Reprodução/ Instagram Tatiana Weston-Webb representa o Brasil no Mundial feminino



A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb garantiu vaga nas Finals da WSL nesta segunda-feira, 17, ao avançar às quartas de final da etapa de Teahupoo. O ‘mata-mata’ definirá os campeões da temporada na Califórnia, Estados Unidos, no próximo mês. Para ter confrontos mais fáceis em Trestles, Tati precisa vencer a etapa de Teahupoo. Nas quartas a adversária será a americana Caroline Marks. A brasileira é a terceira no ranking geral e a vitória a coloria em segundo. O Mundial é liderado por Carissa Moore, do Hawai, e em segundo está Johanne Defay, da França. Tatiana é a única surfista brasileira na competição feminina e faria história se fosse campeã mundial. Nessa temporada ela 15 vitórias, sendo campeã em J-Bay e em Portugal. Entre os homens, Filipe Toledo lidera o ranking e deve estar também nas Finals. Italo Ferreira é o 4º.