LeBron renova com Lakers e se torna o atleta mais bem pago da história da NBA

Astro receberá R$ 502 milhões por mês e ultrapassou Kevin Durant como o atleta que mais havia lucrado nas quadras

Reprodução/Lakers Aos 37 anos, LeBron segue sendo um dos maiores nomes do basquete norte-americano



O astro LeBron James prorrogou seu contrato com o Los Angeles Lakers por mais dois anos, período em que receberá o pagamento de US$ 97,1 milhões (R$ 502,15 milhões) e se tornará o jogador mais bem pago da história da NBA. Até então, o atleta que mais havia lucrado nas quadras ao longo da carreira era Kevin Durant, atualmente no Brooklyn Nets. De acordo com o relato de uma fonte anônima à agência de notícias Associated Press, o acordo também envolve uma cláusula que dá a opção de renovação por mais uma temporada. O novo contrato não impede que o jogador seja envolvido em trocas com outras franquias, já que proibir isso não é permitido pela NBA, mas é pouco provável que ele cogite alguma movimentação do tipo diante da garantia do salário astronômico. A administração do Lakers não economizou na hora de negociar com seu grande astro. Caso não tivesse renovado, LeBron poderia se tornar agente livre no ano que vem. Tetracampeão da NBA e quatro vezes MVP, LeBron completa 38 anos em dezembro e tem planos de jogar até depois dos 40. Durante a temporada passada, na qual os Lakers não avançaram aos playoffs, conseguiu se destacar com ótimas exibições e bateu recordes, mas foi atrapalhado por lesões.

*Com informações do Estadão Conteúdo