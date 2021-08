Fluminense demite Roger Machado após eliminação na Libertadores

Insatisfeita com a campanha no Brasileiro e a eliminação no continental, torcida tricolor pediu a saída do ex-lateral-esquerdo

Mailson Santana/Fluminense Roger Machado não é mais o técnico do Fluminense



O Fluminense anunciou neste sábado, 21, a demissão do técnico Roger Machado. O gaúcho não resistiu à eliminação do Tricolor carioca na Libertadores após dois empates com o Barcelona de Guaiaquil (o primeiro em 2 a 2, no Rio de Janeiro, e o segundo em 1 a 1, no Equador). A torcida já pressionava pela saída de Roger devido à má campanha do Flu no Brasileirão. O time ocupa a 15ª posição, a apenas dois pontos da zona do rebaixamento. A queda no torneio sul-americano deixou a situação insustentável. O clube carioca promete anunciar hoje quem comandará o Fluminense contra o Atlético-MG, na segunda-feira, 23, em São Januário.