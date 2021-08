Rogério Ceni é ‘babaca’ e ‘uma pessoa ruim’? Veja o que Vampeta respondeu

O comentarista do Grupo Jovem Pan abriu o jogo e falou sobre o treinador, que foi demitido pelo Flamengo após atuações ruins do time rubro-negro, além de um áudio vazado

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta respondeu se Rogério Ceni é "babaca" em programa do Grupo Jovem Pan



Rogério Ceni foi demitido pela diretoria do Flamengo há mais de um mês. Além das atuações pouco convincentes do time rubro-negro, pesou contra o treinador um áudio vazado de Roberto Drummond, então analista de mercado do Centro de Inteligência e Mercado (CIM) do clube. Nele, o ex-goleiro era chamado pelo funcionário de “mau-caráter”, “babaca” e “pessoa ruim”. Mas, afinal, o “Mito” nos tempos de jogador é, de fato, tudo isso? O questionamento foi feito na edição desta semana do programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan. Como de costume, o Velho Vamp não ficou “em cima do muro” e falou sobre sua experiência como companheiro de Ceni no pentacampeonato da seleção brasileira, em 2002.

“Eu trabalhei com o Rogério Ceni na seleção. Na seleção, todo mundo chega porque está em um alto nível, cada um em seu clube. Na Copa do Mundo, nós ficávamos em quartos individuais. Nos dois meses em que trabalhamos juntos em meio ao Mundial, ele sempre me tratou muito bem, não tenho o que falar. Quando eu o enfrentava, sempre foi um cara que gostava de ganhar. Essas notícias começaram a vazar no Cruzeiro e, depois, no Flamengo, ou seja, só com quem trabalhou com ele diariamente. Na seleção é outro patamar, todo mundo se respeita”, comentou o profissional do Grupo Jovem Pan.

Assista ao programa íntegra abaixo: