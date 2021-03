Fluminense e Vasco empatam em 1 a 1 pelo Campeonato Carioca

Cano e Fred balançaram as redes no jogo disputado em Volta Redonda

Fluminense e Vasco empatam no Campeonato Carioca



Na noite desta terça-feira, 30, um clássico agitou o Campeonato Carioca. O Fluminense recebeu o Vasco no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, após restrições da Prefeitura de Rio de Janeiro em relação às atividades esportivas. O jogo da 7ª rodada terminou em 1 a 1, deixando o Tricolor das Laranjeiras em 4º na tabela, na zona das semifinais, enquanto o Gigante da Colina continua em oitavo lugar. Faltam quatro rodadas para a próxima fase. Quem abriu o placar foi o Vasco, com Germán Cano aos 37 minutos do primeiro tempo. No retorno do intervalo, o Fluminense foi para cima e empatou logo no primeiro minuto com Fred. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Macaé na terça-feira, 06, às 21h35 (horário de Brasília) e o Vasco recebe o Bangu.