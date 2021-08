Fluminense empata com Barcelona-EQU no último minuto, mas é eliminado da Copa Libertadores

Partida terminou em 1 a 1; equatorianos irão enfrentar o Flamengo na próxima fase

EFE/Santiago Arcos Mastriani comemora gol da vitória do Barcelona



O Fluminense foi eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira, 19, após empatar em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O jogo de ida no Maracanã terminou 2 a 2. Precisando da vitória para avançar às semifinais, o Fluminense foi muito mais presente no ataque no primeiro tempo de jogo, mas sem levar perigo real ao gol de Burrai. A maior preocupação para a equipe, no entanto, foi a saída de Pedro Henrique Ganso que caiu de mal jeito, se contundiu e foi substituído aos 41 minutos. No começo do segundo tempo, o Fluminense reclamou de um lance de pênalti contra Fred, mas a arbitragem não assinalou. O Barcelona começou a ‘gostar do jogo’ e chegou três vezes em cinco minutos ao gol de Marcos Felipe. E de tanto insistir, uma hora o gol saiu.

Aos 28 minutos, Mastriani recebeu lançamento dentro da área e tocou na saída do goleiro Tricolor, abrindo o placar. Aos 31, o mesmo Mastriani arriscou de longe e forçou uma defesaça de Marcos Felipe. Aos 43, Hoyos saiu na frente do gol, mas chutou para fora, perdendo a chance de ampliar o marcador. Nos acréscimos, o Fluminense teve pênalti a seu favor. Fred foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo. Apesar do gol, os brasileiros não conseguiram se classificar e o time equatoriano irá enfrentar o Flamengo na semifinal.