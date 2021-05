Inglaterra divulga lista prévia de convocados para a Eurocopa com 33 nomes; confira

Técnico Southgate vai fechar a lista com os 26 selecionados somente após a final da Liga dos Campeões

EFE

Nesta terça-feira, 25, o técnico da seleção inglesa Gareth Southgate divulgou uma lista prévia de convocados para a Eurocopa 2021 com 33 nomes, sete a mais do que a lista oficial precisa ter. O motivo? Lesões e a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City, que acontece no próximo sábado, 29, e envolve sete jogadores ingleses. O comandante informou que irá fechar a lista antes da data limite imposta pela Fifa, de 1º de junho. O torneio de seleções começa no dia 11 de junho e a Inglaterra está no Grupo C com Croácia, Escócia e República Tcheca, e estreia contra os croatas, no dia 13, em Wembley. A lista divulgada hoje tem três novidades: os zagueiros Ben White (Brighton & Hove Albion) e Ben Godfrey (Everton), e o goleiro Aaron Ramsdale (Sheffield United). Nomes como os de Harry Maguire (Manchester United) e Jordan Henderson (Liverpool), ambos com lesões recentes, também apareceram na convocação prévia, mas podem ser cortados da lista final caso não se recuperem a tempo.

Confira abaixo a lista com os 33 convocados por Southgate:

Goleiros: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich), Jordan Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Sheffield United);

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético de Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton & Hove Albion);

Meio-campo: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton);

Atacantes: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)