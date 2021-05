São Paulo fecha patrocínio pontual com o Amazon Prime Vídeo; veja detalhes

Confira imagens da camisa do Tricolor com a marca da empresa de streaming estampada

EFE/ Fernando Bizerra Igor Gomes durante partida entre São Paulo e Racing



O São Paulo anunciou na tarde desta terça-feira, 25, que fechou o patrocínio pontual com o Amazon Prime Vídeo, serviço de streaming de séries, filmes e outras produções. A empresa estampará a camisa do Tricolor nos próximo três jogos, começando no duelo contra o Sporting Cristal (PER), na noite de hoje, no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Depois, o time contará com a marca também nos duelos contra o Fluminense, no sábado, 29, em casa, pela estreia do Brasileirão, e diante do 4 de Julho, no Piauí, em 1º de julho, pela primeira partida do mata-mata da Copa do Brasil. “A parceria reforça o poder de alcance do São Paulo e seus torcedores. Ver a camisa bem valorizada e disputada por grandes empresas mostra que estamos no caminho certo”, diz Eduardo Toni, diretor de marketing do clube.