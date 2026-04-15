Fluminense sai na frente, mas leva virada do Independiente Rivadavia
Tropeço provocou insatisfação de sua torcida, que vaiou o time em vários momentos e mais no final do jogo
O Fluminense perdeu por 2 a 1, de virada, para o Independiente Rivadavia-ARG, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores. A derrota em casa se transformou numa grande decepção, ja que o time segue sem vencer na cometição internacional e viu cair uma invencibilidade de 23 jogos internacionais como mandante.
Até então, o time carioca acumulava um saldo positivo, com 18 vitórias e cinco empates. A sua última derrota tinha acontecido em 18 de maio de 2021, quando perdeu diante do Junior Barranquila-COl, por 2 a 1. Time carioca divide a lanterna do Grupo C com o Bolívar-BOL, ambos com um ponto e um gol de saldo negativo.
Este tropeço provocou insatisfação de sua torcida, que vaiou o time em vários momentos e mais no final do jogo. Na terceira rodada, o Fluminense visita o Bolívar-BOL, mas somente no dia 30 de abril.
O jogo
Fluminense iniciou o jogo com intensidade, explorando bem o seu lado direito. Mas, curiosamente, o gol saiu do outro lado, numa inversão de jogo e que acabou no controle de Guilherme Arana. O lateral ajeitou a bola e bateu cruzado: 1 a 0, aos nove minutos.
O empate saiu aos 33 minutos, depois de um cruzamento pelo alto e desviado por Freytes. A bola, porém, caiu na cabeça de Leonard Costa, que praticamente fez a ‘tabelinha’ de cabeça com Sartori, que finalizou para as redes.
O segundo tempo começou equilibrado, mas o visitante aproveitou uma série de erros do Fluminense para marcar e virar o placar, aos cinco minutos. O goleiro Bolcato chutou a bola com força, Fábio saiu da área e tocou de cabeça e a sobra ficou para o recuo errado de Canobbio. Em seguida, Fernández ganhou a dividida com Samuel Xavier e a bola ficou nos pés de Arce, que finalizou para as redes: 2 a 1.
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