Fluminense vence, afunda Santos na crise e dorme no G4 do Brasileirão 

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Arias, do Fluminense, deu uma assistência na vitória sobre o Santos, no Maracanã



O Fluminense confirmou o favoritismo neste sábado, 29, ao derrotar o Santos por 1 a 0, no Maracanã, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do domínio na posse de bola e nas ações defensivas, o Tricolor das Laranjeiras só marcou o gol da vitória aos 32 minutos do segundo tempo, com o argentino Germán Cano. Antes, ainda na etapa inicial, Leo Fernández desperdiçou uma cobrança de pênalti, parando no goleiro João Paulo. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz vai aos 28 pontos e dorme na quarta posição – neste domingo, 30, Palmeiras e São Paulo podem superar o Flu. O Peixe, por sua vez, se afunda em crise. Com apenas 17 pontos e uma vitória nos últimos 16 jogos, os santistas estão na 14ª posição e podem até entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada.