Messi repete passos de Pelé, turbina mídia do Inter Miami e ‘muda’ futebol nos Estados Unidos

Chegada do argentino nos EUA impacta no marketing, na venda de camisas e no mercado de transferências do futebol local

Reprodução/Twitter/@InterMiamiCF Lionel Messi já soma três gols com a camisa do Inter Miami



Anunciado como novo reforço do Inter Miami há menos de dois meses, Lionel Messi já está dando resultados para o clube comandado pelo ex-jogador inglês David Beckham. Fora das quatro linhas, o argentino fez a equipe da Flórida “bombar” nas mídias sociais. Desde que o craque assinou contrato, a conta no Instagram do time dos Estados Unidos saltou de um milhão de fãs para os atuais 12,5 milhões — foram mais de 11 milhões de novos seguidores. Para ter uma ideia do impacto, a segunda agremiação da Major League Soccer (MLS) no ranking é o Los Angeles Galaxy, com 1,5 milhão. Falando em franquias de todos os esportes, o time de futebol é a quarto mais seguido dos Estados Unidos, atrás apenas de três times da NBA (Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers). Já em comparação com o futebol brasileiro, o Inter Miami passou Corinthians (10,1 milhões), São Paulo (5,3 milhões) e Palmeiras (5 milhões). Os norte-americanos estão atrás apenas do Flamengo (17,8 milhões).

A chegada de Messi no Inter Miami também fez o MLS League Pass, serviço de streaming da Apple que transmite a competição, bater a marca de 1 milhão de assinantes — foram mais de 300 mil novos clientes. O interesse do público norte-americano é tão grande que o primeiro jogo do argentino no clube, em 21 de julho, registrou a maior audiência de uma partida de futebol na TV dos EUA desde 2004. Além de turbinar as redes sociais e aumentar a audiência, o campeão do mundo com a Argentina também fez “explodir” o número de produtos oficiais do time da Flórida. Segundo diversos veículos de comunicação locais, desde que foi disponibilizada a nova peça, as vendas de camisas aumentaram em 25 vezes. Fornecedora esportiva do Inter Miami, a Adidas passou a ter dificuldades de atender a demanda e viu o uniforme ser esgotado nos últimos dias. “Estou na Adidas há muito tempo e nunca vi nossa marca se mobilizar em torno de um projeto em tantas funções para colocar o produto no mercado tão rapidamente. Nosso objetivo é simples: todo torcedor que quer uma camisa deve conseguir uma”, disse Tor Southard, diretor de futebol da marca alemã, em entrevista à Fox Sports.

Dentro de campo, Lionel Messi também já está correspondendo. Em sua primeira partida, diante do Cruz Azul (México), o argentino saiu do banco de reservas e marcou um golaço, em cobrança de falta, para dar a vitória aos estadunidenses. Já no segundo jogo, contra o Atlanta, o astro iniciou o duelo como titular, balançou as redes duas vezes e ainda deu assistência para um companheiro. Mais do que o bom futebol apresentado dentro de campo, o argentino ainda conseguiu convencer ex-companheiros a migrar para a América do Norte. Além dos já anunciados Sergio Busquets e Jordi Alba, o meio-campista Andrés Iniesta está na mira da diretoria, enquanto Luis Suárez deve chegar em 2024. “Lionel (Messi) e Busquets deram muita confiança aos companheiros, eles se sentem mais apoiados, sentem que a responsabilidade é dos grandes jogadores e têm mais liberdade para jogar”, relatou Gerardo Martino. “Se acreditarmos (na conquista de um título), as coisas vão começar a acontecer para nós. Dois jogos com eles (Messi e Busquets) e ganhamos os dois. Eles fazem a diferença e dão aquela confiança e aquele toque que você precisa. É fácil jogar com eles. Sabemos que são diferentes e temos que fazer o trabalho dos operários e mostrar as suas virtudes”, comentou o meia equatoriano Dixon Arroyo.

Impacto nos outros times?

Quando o Messi se aposentar o futebol se tornará um deserto de ideias. pic.twitter.com/4EJTz6N8P2 — Carter (@essediafoilouco) July 23, 2023

A contratação de Messi também deve mobilizar outros times da MLS. Para competir com o Inter Miami, alguns rivais prometem trazer reforços de peso. Astro da NBA e sócio minoritário do Houston Dynamo, James Harden afirmou que o argentino “já mudou o futebol dos EUA” e disse que busca fechar com atletas de um nível parecido. “A MLS está crescendo demais com Messi. (A chegada do argentino) É algo gigantesco, porque, nos Estados Unidos, nunca tivemos grande reconhecimento em relação aos futebolistas. Agora, veremos o desenvolvimento cada vez maior de jogadores jovens. Será algo ótimo para a cultura do futebol nos Estados Unidos”, analisou o jogador de basquete, em entrevista ao “USA Today”. “Vamos tentar achar alguém (parecido com Messi) para jogar no Houston. Sabemos o tanto que Messi é incrível. Ele está em Miami e isso corresponde à atmosfera que ele quer. Nós precisamos de alguém como ele para vir para o Houston. Vamos procurar e achar”, prometeu. Principal rival do Inter Miami, o Orlando City também afirmou que deve adquirir nomes importantes nas próximas semanas.

Repetindo os passos de Pelé

A atenção da imprensa internacional e do público com o futebol nos Estados Unidos não ocorria desde os tempos de Pelé. Em 1975, o Rei do Futebol assinou com o já extinto New York Cosmos, mobilizando uma massa para acompanhar o esporte no país norte-americano. Na ocasião, diversos famosos passaram a acompanhar a equipe “in loco”, como Robert Redford, Mick Jagger e Andy Warhol. A chegada da lenda do futebol também “obrigou” o Cosmos a contratar outros grandes nomes, incluindo o italiano Giorgio Chinaglia, o alemão Frank Beckenbauer e o também brasileiro Carlos Alberto. Outros clubes também passaram a investir para competir, trazendo George Best, Johan Cruyff, Gordon Banks, Bobby Moore e Gerd Muller, por exemplo.

Após duas temporadas no Cosmos, Pelé deixou o país com um título nacional, mas não conseguiu deixar um legado para o esporte no país. Depois da saída do Rei, o futebol nos EUA retornou ao ostracismo, tendo alguns lampejos na década passada, com a chegada de alguns jogadores relevantes. Este, assim, talvez seja o principal desafio da Major League Soccer, do Inter Miami e dos interessados por futebol na nação norte-americana: fazer com que a mudança de patamar não seja passageira. Até o momento, a visibilidade está muito atrelada a Messi. Prova disso é que no duelo contra o Atlanta, na semana passada, milhares de torcedores deixaram o estádio após o argentino ser substituído.

Messi substituído a 12 minutos do final.

O público meteu o pé.

“Apaixonados” por futebol. 🤣 pic.twitter.com/V9TXzwgfCE — Mauro Cezar (@maurocezar) July 26, 2023

Mil gols?

Messi vai fazer esse pessoal lá parar de chamar futebol de "soccer". pic.twitter.com/bAp9zNPDia — ⚽ (@DoentesPFutebol) July 26, 2023

Messi deixou claro que não optou pelo Inter Miami por objetivos profissionais. Após ver a negociação com o Barcelona fracassar, o argentino decidiu deixar a Europa para ter uma vida mais tranquila e longe dos holofotes. O astro ainda fez questão de ressaltar que já “venceu tudo o que era possível”, mencionando os últimos títulos com sua seleção, incluindo a Copa do Mundo. No futebol dos EUA, porém, o craque também pode repetir Pelé com uma marca expressiva. Atualmente, o ex-Barcelona soma 810 gols e também vive a possibilidade de chegar aos mil na carreira. Vinculado ao Inter Miami até o final de 2025, o atleta precisaria de uma média altíssima em seu time e na Argentina. Por fim, caso conquiste algum troféu nos EUA, pode se isolar como maior vencedor de títulos na história do futebol. Com 42 taças, ele está empatado com o brasileiro e ex-companheiro Daniel Alves.