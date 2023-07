São Paulo oficializa contratação de meio-campista James Rodríguez; veja detalhes

Livre no mercado da bola desde abril, quando rescindiu com o Olympiacos (Grécia), o jogador de 32 anos coleciona passagens por Real Madrid, Bayern de Munique e outros grandes times da Europa

Reprodução/SPFC Play James Rodríguez assinou com o São Paulo até o meio de 2025



O São Paulo oficializou a contratação do meio-campista James Rodríguez, neste sábado, 29. Através das redes sociais, o Tricolor informou que o colombiano assinou contrato válido por duas temporadas, ou seja, até a metade de 2025. Livre no mercado da bola desde abril, quando rescindiu com o Olympiacos (Grécia), o jogador de 32 anos coleciona passagens por Real Madrid, Bayern de Munique e outros grandes times da Europa. “Estou feliz. É uma oportunidade muito grande para mim e minha família. É uma fase nova na minha vida. Estou muito feliz e com muitas sensações boas. Sou um cara que gosta de jogar em time grande, e o São Paulo é um time grande”, afirmou James.

Para fechar com um nome conhecido mundialmente, a diretoria do São Paulo contará com as suas próprias finanças, sem auxílio de um investidor. “Por meio de um planejamento da diretoria, temos a alegria de trazer o James Rodríguez, jogador que dispensa comentários, que demonstrou vontade e se esforçou para integrar o projeto do São Paulo. Ele tem uma forte ligação com o Brasil e já conhecia a força do nosso amado clube. Salve o Tricolor Paulista, salve James Rodríguez”, disse o Presidente Julio Casares. “O James chega para somar forças a um elenco que tem demonstrado qualidade, competitividade e comprometimento notáveis. É uma contratação que se enquadra na nossa filosofia de qualificar o grupo a cada janela de transferências. Estamos recebendo um atleta de talento e trajetória indiscutíveis, que demonstrou imensa disposição para fazer história no Brasil e especialmente no São Paulo”, afirmou o diretor de Futebol Carlos Belmonte.

Apesar de fechar com um clube brasileiro pela primeira vez, James Rodríguez conhece muito bem o país. Na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, o meio-campista brilhou e terminou a competição com a artilharia, com seis gols marcados no Mundial. Uma pintura feita contra o Uruguai, nas oitavas de final, fez o atleta da seleção colombiana ganhar o Prêmio Puskás, dado ao autor do gol mais bonito da temporada. Apesar de não entrar em campo desde abril, o armador vive a expectativa de estar à disposição para o embate contra o Corinthians, marcado para 16 de agosto, válido pela segunda semifinal da Copa do Brasil. Na ida, os corintianos ganharam por 2 a 1, na Neo Química Arena.