Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Na última partida do Fluminense no Brasileirão, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Grêmio na Arena do Grêmio

Cano, jogador do Fluminense, comemora seu gol com Hulk, jogador do seu time, durante partida contra o Bahia no estádio do Maracanã pelo amistoso contra o Bahia

Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Na última partida do Fluminense no Brasileirão, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Grêmio na Arena do Grêmio: Hulk abriu o placar de pênalti no segundo tempo, mas Diego Caito empatou nos minutos finais para o time gaúcho, ampliando o jejum de vitórias do Flu, que somou 33 pontos e se manteve na quarta colocação. Já o Bahia também ficou no 1 a 1 contra o Corinthians na Arena Fonte Nova, em Salvador: Fabrizio Angileri marcou cedo para o Timão, mas David Duarte igualou ainda no primeiro tempo, em um jogo marcado por três gols anulados do Tricolor de Aço (um deles pelo sistema de impedimento semiautomático), levando o Bahia aos 31 pontos e à sexta posição na tabela.

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo

A partida será transmitida pela TV Globo e Premiere.